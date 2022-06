Bayern Munich : les justifications de Robert Lewandowski

C'est l'homme du moment en Allemagne, mais aussi en Espagne. Il fait la une de tous les médias sport, surtout depuis quelques jours où il ne cesse de marteler son envie de quitter le Bayern. Dans le même temps, les dirigeants bavarois campent sur leur position, alors qu'il ne reste qu'un an de contrat au buteur polonais. Ce dernier s'est exprimé, une nouvelle fois, dans un entretien accordé à Bild.

« J’ai dit depuis le début que nous devrions chercher une solution qui serait bonne pour les deux parties. Le Bayern est l’un des plus grands clubs du monde, un club de rêve pour de nombreux grands joueurs. Je pense qu’il vaut mieux que le Bayern investisse l’argent qu'il pourrait obtenir en me vendant que de me garder jusqu’à la fin de mon contrat. Je ne veux rien forcer, ce n’est pas le but. Il s’agit de trouver la meilleure solution. Je ne veux rien dire à ce sujet parce que trop de choses sont dites et écrites sur l’ensemble. Souvent, certaines déclarations sont déformées ou exagérées. Je veux que cela cesse : les esprits doivent se calmer, je veux parler calmement. Je sais qu’un conflit fait beaucoup de clicks. Mais le FC Bayern et moi ne sommes pas des ennemis. J’ai beaucoup de respect pour le FC Bayern pour ce que nous avons accompli au cours des huit dernières années. Je l’apprécie beaucoup, ce club et cette ville sont devenus une maison pour moi. J’y suis très heureux depuis des années. J’ai rencontré beaucoup de gens merveilleux sur et en dehors du terrain. Mais les séparations font partie du football. Si je sens que j’ai besoin d’un changement mentalement, il est juste de dis-le. C’est mon opinion », a-t-il lancé. Voilà qui est clair.