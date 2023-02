Ligue 1 : l’OGC Nice enchaîne contre Ajaccio, avec un grand Billal Brahimi

La machine de Didier Digard ne s’arrête pas. Complètement revigorés depuis l’arrivée de l’entraîneur sur leur banc, les Niçois visaient un 4e succès de suite consécutif pour rêver des places européennes face à l’AC Ajaccio, dans le cadre de la 23e journée de Ligue 1. Les Corses devaient ramener un résultat dans l’optique du maintien. 18e, l’ACA reste sur quatre défaites sur ses cinq derniers matches de championnat et pouvait provisoirement sortir de la zone rouge en cas de succès.

Mais la première attaque azuréenne a été fatale pour Ajaccio. Sur le premier corner obtenu et joué à deux, Bouanani trouvait Dante seul. Le Brésilien décochait une reprise croisée qui trompait Leroy, pas bien aidé par un rebond (1-0, 3e). Tout démarrait alors parfaitement pour l’OGC Nice qui avait déjà réalisé le plus dur après trois minutes de jeu. Mais à l’inverse, les Niçois n’ont pas réussi à imposer leur jeu et laissaient les Corses se montrer offensifs et El Idrissy n’était pas loin de trouver le cadre sur une tête (43e).

Billal Brahimi, encore une masterclass

Parfaitement en place en défense, Ajaccio dominait le début de période en se permettant d’être menaçant. Bien servi, Nouri plaçait une reprise rasante, captée par le portier danois (54e). Mais face à cette pression corse, les choix de Digard ont encore été payants. Entré en cours de jeu, Diop, après un nouveau corner joué rapidement, réalisait une superbe percée pour trouver Brahimi, l’autre entrant. Déjà auteur d’un superbe but contre l’OM lors de la dernière journée, l’Algérien plaçait une superbe reprise du gauche pour faire le break (2-0, 70e).

De quoi sceller la victoire des Aiglons puisque ce but pour le break a complètement mis K.-O. les joueurs d’Olivier Pantaloni. Mais Brahimi n’en avait pas fini et lâchait une superbe frappe enroulée en dehors de la surface pour faire exploser l’Allianz Riviera et s’offrir un doublé (3-0, 90e+1). Avant de recevoir Reims, Nice remonte provisoirement à la 7ème place et surtout à trois points du Stade Rennais, 5e. Bloqué au 18e rang, Ajaccio ne descendra pas derrière Auxerre à l’issue de cette journée, mais risquent de voir les concurrents au maintien mettre une distance. Le tout avant la réception de Lorient.