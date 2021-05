Le FC Barcelone veut tenter le coup Ryan Gravenberch

La suite après cette publicité

Révélation du côté de l’Ajax Amsterdam cette saison, le jeune Ryan Gravenberch (18 ans) attise toujours plus de convoitises. Le FC Barcelone et Ronald Koeman, qui avaient déjà observé à plusieurs reprises le joueur, semblent bien déterminés à revenir à la charge cet été.

Selon les informations de Mundo Deportivo, le jeune milieu de terrain de 18 ans et d’1m90 serait l’un des objectifs du FC Barcelone cet été. Le club catalan souhaite absolument se renforcer au milieu de terrain et verrait le jeune néerlandais comme la relève de Sergio Busquets. Plusieurs autres clubs comme la Juventus et Manchester United se sont aussi positionnés sur le dossier, mais le Barça a une longueur d’avance puisqu’il entretient de bonnes relations avec l’Ajax depuis les transferts de De Jong et Dest.