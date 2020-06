FC Barcelone : le vestiaire a lâché Quique Setién

Lorsque Quique Setién est arrivé à Barcelone en janvier dernier, il avait créé une véritable vague d'enthousiasme et d'engouement auprès des supporters. Tout d'abord parce qu'Ernesto Valverde semblait déjà en bout de course, avec une équipe à la ramasse dans le jeu, mais aussi parce que l'ancien du Betis et de Las Palmas s'est toujours dit très proche de la philosophie de Johan Cruyff. Il l'avait d'ailleurs bien montré lors de ses expériences précédentes, tout comme il avait insisté sur ce point lors de ses premières apparitions en tant que coach du Barça.

Mais voilà, après quelques mois, le constat est plus que médiocre. Non seulement les résultats ne sont pas là, puisque le FC Barcelone est derrière le Real Madrid (la Casa Blanca peut repasser devant le Barça en cas de succès ce soir face à l'Espanyol, match à suivre en direct sur notre site dès 22h) au classement depuis la reprise du football et avait notamment été éliminé en Coupe du Roi, mais le contenu proposé par les hommes de Setién ne diffère pas forcément de ce qu'on voyait sous les ordres de Valverde. La révolution tant attendue n'est pas arrivée. Et selon plusieurs médias espagnols, comme Marca, sa relation avec le vestiaire barcelonais serait loin d'être idéale.

Les séances d'entraînement ne plaisent pas aux joueurs

Selon le journal, le coach a perdu la confiance de ses joueurs. On peut notamment le voir lors des pauses destinées à l'hydratation pendant les rencontres, où c'est son adjoint, Eder Sarabia, qui prend la parole. Beaucoup de joueurs ignoreraient ainsi les propos de Quique Setién à l'entraînement. Les éléments de l'effectif barcelonais estiment notamment que les séances organisées par le coach et son staff manquent de rythme, et ils l'ont fait savoir. Il y aurait même eu une grosse engueulade après le match nul face au Celta.

Les propos de Luis Suarez lorsqu'il a été interrogé sur les soucis de l'équipe en déplacement - « c'est aux entraîneurs d'analyser ça » - seraient un des symboles de cette relation brisée. De son côté, Josep Maria Bartomeu serait conscient qu'il a probablement fait le mauvais choix en nommant Setién, et l'avenir de ce dernier est déjà en jeu. AS rajoute que certains propos du tacticien espagnol en conférence de presse n'ont pas vraiment aidé, et que certains de ses changements en cours de match passent mal. Autant dire que si Setién termine la saison sans titre, il ne sera plus là l'an prochain...