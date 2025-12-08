Coupe Arabe 2025 : la Tunisie hurle au scandale après son élimination polémique

Des matches nuls qui arrangent bien deux équipes pour en laisser une sur le carreau, c’est quelque chose d’assez récurrent dans les compétitions internationales. En 1982, l’Algérie en avait fait les frais face à l’Allemagne et l’Autriche et n’avait pas pu sortir de la phase de poules de la Coupe du monde. En 2004, on avait un cas similaire à l’Euro où le Danemark et la Suède ont offert un match nul prolifique (2-2) afin d’éliminer l’Italie de la compétition. Lors de la Coupe Arabe 2025, le scénario n’a pas été profitable à la Tunisie. Les Aigles de Carthage pourront évidemment s’en vouloir d’une mauvaise entame de tournoi.

La suite après cette publicité

Battue d’entrée par la Syrie (1-0) avant d’arracher un nul contre la Palestine (2-2), la Tunisie n’avait qu’un point après deux matches comme le Qatar contre 4 pour la Syrie et la Palestine. Et alors que les Tunisiens ont écrasé le Qatar avec aisance ce dimanche (3-0), l’autre match du groupe a accouché d’un bien triste (0-0). Enfin triste, au niveau du contenu surtout. Cinq tirs de chaque côté, seulement un tir cadré pour la Syrie et trois pour la Palestine, un scénario assez terne, le football n’a pas été vraiment au rendez-vous. Les émotions ont surtout eu lieu après la rencontre puisque ce résultat a permis aux deux équipes de se qualifier en quart de finale.

Un match nul contesté

Après le coup de sifflet final, les deux sélections ont d’ailleurs célébré ensemble cette qualification historique pour les deux pays. Un moment de joie intense pour deux sélections fortement touchées par la guerre et qui ont pu apprécier un joli moment de football, un an et demi après avoir respectivement atteint les huitièmes de finale de la Coupe d’Asie 2023. Pour autant cette histoire assez arrangeante pour la Palestine et la Syrie a laissé la Tunisie sur le carreau. Surtout que certains comportements ont interrogé. Le capitaine syrien Omar Khribin a notamment demandé à ses coéquipiers de ne pas presser leurs adversaires durant le temps additionnel pendant que la Palestine faisait des passes dans sa moitié de terrain.

La suite après cette publicité

De nombreuses coupures ont également eu lieu durant le match provoquant des pertes de temps. De nombreux consultants tunisiens ont pointé du doigt un possible arrangement. Analyste tunisien, Ammar Al-Jamal a notamment dégoupillé dans une émission sur la chaîne Al Kass avec Fahd Al-Atal un ancien attaquant palestinien et Ahmed Azzam un ancien attaquant syrien : «c’est vrai nous n’avons pas mis notre destin entre nos mains, mais aujourd’hui, nous parlons d’aujourd’hui, nous observons à partir de la 88e minute que les deux équipes font de la passe à 10 alors qu’elles attaquaient du début jusqu’à la fin contre la Tunisie et le Qatar. Le silence face à l’injustice est une forme de complicité.» Il a également fait allusion au match Allemagne - Autriche de Gijon 1982 qui avait coûté cher à l’Algérie.

Un débat houleux qui a d’ailleurs failli se terminer sur des insultes. Le sélectionneur tunisien Sami Trabelsi a lui eu un discours plus nuancé et regrette plus l’entame de compétition des siens : «nous n’avons pas su concrétiser nos occasions lors du premier match contre la Syrie, ni lors du second contre la Palestine. Nous aurions dû marquer davantage de buts pour sceller le sort de la rencontre. Face au Qatar, nous avons montré un autre visage, mais il était trop tard : notre destin ne dépendait plus de nous.» Alors que la Coupe d’Afrique des Nations débute d’ici deux semaines, la Tunisie l’a assez mauvaise après cette élimination dans un contexte litigieux. La Palestine et la Syrie savourent de leur côté en attendant les quarts de finale.