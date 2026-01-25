La statistique affreuse de la crise du LOSC

Le LOSC traverse une crise historique. Avec cinq défaites consécutives toutes compétitions confondues, le club nordiste enchaîne sa plus longue série de revers depuis janvier-mars 2003, où il avait subi sept défaites d’affilée. Cette série noire illustre le profond malaise qui touche l’équipe depuis le début de l’année, entre blessures, absences et performances décevantes.

La suite après cette publicité

Le dernier épisode en date a eu lieu dimanche contre Strasbourg, avec une défaite sévère (1-4) à domicile qui a mis en lumière les limites du collectif lillois. Malgré des occasions et une volonté de réagir, les Dogues n’ont jamais réussi à inverser la tendance, confirmant que la spirale négative n’est pas seulement comptable mais aussi mentale. La statistique devient un symbole inquiétant de la crise qui secoue le LOSC.