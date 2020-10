Liga : Ansu Fati élu joueur du mois de septembre !

Depuis le départ de Luis Suarez à l’Atlético de Madrid, les cartes ont été redistribuées sur le front de l’attaque du FC Barcelone. Si Lionel Messi n’a pas de problème à se faire, la concurrence semble rude pour les places restantes. Et dans ce début de saison, un pion offensif se détache du reste du groupe. Malgré sa jeunesse, Ansu Fati pourtant seulement âgé de 17 ans, réalise un début de saison digne des plus grands. Au cours du mois de septembre, le néo-international espagnol a inscrit deux buts et comptabilise déjà 3 buts pour 1 passe décisive en trois matches de Liga joués.

La suite après cette publicité

Des statistiques qui parlent pour lui et qui lui ont valu une belle récompense. Attendu chaque mois, le titre de meilleur joueur du mois a été annoncé ce samedi par la Liga sur son compte Twitter. L’ailier du FC Barcelone est l’heureux élu et remporte ce titre pour la première fois de sa jeune carrière. Un titre qui ne serait pas surprenant de le voir glaner à nouveau au cours des mois à venir si ses performances continent d’en éblouir plus d’un.