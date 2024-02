L’anecdote folle de Pablo Longoria

Pablo Longoria occupe le terrain médiatique. Mercredi, le président de l’OM a tenu une conférence de presse afin de présenter Faris Moumbagna et faire un point sur les dossiers chauds. Hier, il fait la une de So Foot. Un magazine auquel il a accordé une longue interview de 8 pages. L’occasion d’en apprendre plus sur le dirigeant, avant sa vie à Marseille. Et Longoria a livré une anecdote savoureuse sur son rôle de scout. Il s’était notamment caché dans un hôtel de Buenos Aires pour observer de plus près Rodrigo Betancur pendant une semaine.

Une histoire qui l’a fait rire.« Je me souviens que pour observer Bentancur, j’avais réservé une chambre dans l’hôtel de mise au vert de Boca. J’avais noté à quelle heure les joueurs descendaient prendre leur petit déjeuner, et j’essayais d’être là au même moment pour les observer interagir. Le reste de la journée, je prenais l’ascenseur en boucle du huitième étage au rez-de-chaussée pour être sûr de croiser tout le monde. J’avais prévenu le réceptionniste pour ne pas qu’il me foute dehors (rires). Ça m’a permis de voir, l’espace de vingt secondes, comment Bentancur se comportait avec ses coéquipiers, s’il était plutôt en retrait ou chambreur. Ce travail de scout a été une période très stimulante de ma vie, qui m’a permis de découvrir le monde. Mais aujourd’hui, être là et me dire que je peux contribuer au développement de l’industrie du foot français, ça me plaît beaucoup trop pour revenir en arrière.» Longoria a donc joué les espions à cette époque.