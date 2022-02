Andy Elysée Logbo, la nouvelle pépite du Havre, fait des envieux

Ce n'est un secret pour personne dans le microcosme du ballon rond : Le Havre AC possède l'un des meilleurs centres de formation de l'Hexagone, en témoigne sa 6ème position du classement établi par la FFF en 2020-2021. Le dernier joyau des Ciel et Marine à attirer l'attention se nomme Andy Elysée Logbo. Cet attaquant de 17 ans évoluant avec les U19 et la réserve (N3) du HAC s'est d'ailleurs récemment distingué lors de la victoire des minots normands face aux jeunes du PSG de Zoumana Camara (1-0), en seizièmes de finale de la Coupe Gambardella. Véritable poison pour la défense et le gardien des Parisiens, il a joué un rôle important dans l'élimination des U19 de la capitale. Plus globalement, le natif de Paris fait partie des cadres des U19 havrais, aussi bien sur le terrain que dans les vestiaires.

La suite après cette publicité

Ses 8 buts et 4 passes décisives en 13 rencontres disputées (pour 3 titres de "Man of the match") depuis le début de la saison 2021-2022 en disent long sur l'importance d'Elysée Logbo du côté de la Cavée Verte. Nombreux sont ceux qui voient déjà en lui le futur Romelu Lukaku, à qui il est comparé pour son physique imposant (1,88m), la puissance qu'il dégage ou encore sa capacité à peser sur les défenses, lui qui aime le duel et aller au contact. En fin de contrat aspirant en juin prochain avec son club formateur, celui qui est passé par le CFFP fait déjà l'objet de nombreuses convoitises. Selon nos informations, plusieurs clubs de Ligue 1 et de l'étranger se renseignent auprès de son entourage. Sans oublier que Liverpool, dont le principal concerné avait visité les installations à l'âge de 15 ans, suit toujours de près son évolution. À l'aube de sa carrière, Andy Logbo risque d'avoir l'embarras du choix.