Ligue des Champions : l’équipe type de la 1ere journée

La suite après cette publicité

Quelle belle journée pour lancer cette édition 2023/2024 de la Ligue des Champions ! Ces premières rencontres de la phase de poules de la plus prestigieuse des compétitions européennes nous auront offert plusieurs belles affiches, à l’image de ce choc entre le Bayern Munich et Manchester United hier soir, conclu sur un score de 4-3. Et beaucoup de joueurs ont brillé avec leur équipe. Il a donc été assez difficile de bâtir un onze type, dans lequel il y a forcément des oubliés. Pour le poste de gardien de but, la rédaction de Foot Mercato a ainsi choisi d’aligner Alexander Schlager, le portier de Salzbourg qui est allé s’imposer 2-0 sur la pelouse de Benfica. Le portier autrichien a rendu une superbe copie, réalisant plusieurs parades décisives pour empêcher les Lisboètes de prendre l’avantage et de revenir au score.

Pour le protéger, il y a aussi du beau monde. Sur les côtés, nos rédacteurs ont choisi Achraf Hakimi. Face à son ancien club, le Borussia Dortmund, l’international marocain du PSG a rendu une excellente copie, avec un véritable golazo à la clé. Le Hakimi que tout le monde attend. Son pendant à gauche n’est autre qu’Alejandro Baldé, la pépite du FC Barcelone. Comme à son habitude, l’Espagnol a multiplié les assauts sur son côté et a été un véritable poison pour la défense d’Antwerp. Dans l’axe, il fut difficile de mettre en avant deux joueurs, mais nos journalistes ont décidé de trancher pour Jules Koundé, particulièrement bon contre l’écurie belge, notamment balle au pied. Puis, pour l’accompagner, un rival : Antonio Rüdiger. Face à l’Union Berlin, l’Allemand a été très solide et a contribué à la soirée assez tranquille vécue par Kepa Arrizabalaga.

À lire

Man City, LdC : la stat complètement folle de Julián Álvarez

Du joli monde

Dans l’entrejeu, il y avait aussi bien des options, et forcément, il y a des absents de taille. Devant la défense, place à Casemiro. Malgré la défaite de son équipe face au Bayern, le Brésilien a été très bon dans l’entrejeu des Red Devils. Il s’est même offert un doublé, ce qui est tout sauf habituel chez lui. Devant lui, place à un autre joueur qui a brillé dans cette rencontre, à savoir le jeune Jamal Musiala. La pépite allemande a brillé face à Manchester United, étant un poison entre les lignes, distillant notamment une passe décisive contre l’écurie anglaise. Enfin, pour compléter ce joli milieu de terrain, on retrouve Vitinha. Le milieu portugais a probablement réalisé son meilleur match depuis son arrivée au PSG, avec une passe décisive et une énorme influence dans la construction des actions offensives parisiennes.

La suite après cette publicité

Aux avant-postes, nos journalistes ont misé sur un très joli trio, même si certains regretteront certaines absences, comme celle de Harry Kane ou de Bukayo Saka. Julian Alvarez en revanche lui est bien présent dans notre équipe type, lui qui a inscrit un doublé face à l’Etoile Rouge. Deux buts, mais pas que, puisque l’Argentin a été dévastateur dans le jeu et aurait même pu terminer avec quelques buts supplémentaires au compteur. João Félix confirme lui ses débuts canon avec le FC Barcelone. Il a été le leader offensif du FC Barcelone face à Antwerp, avec un doublé et une passe décisive. Rien que ça. Enfin, pour compléter notre équipe type, un joueur un peu moins médiatisé : Wanderson Galeno. Le Brésilien du FC Porto a inscrit un doublé lors de la victoire 3-1 des siens face au Shakhtar, et a aussi offert quelques actions de classe tout au long de la rencontre. Rendez-vous la semaine prochaine pour voir si certains parviendront à être dans l’équipe type pour une deuxième semaine d’affilée !