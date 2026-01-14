Le fils de Zlatan Ibrahimovic est prêté à l’Ajax

Dans la famille Ibrahimovic, le football est une passion commune. On connaît tous Zlatan, qui a mené une brillante carrière. Son fils, Maximilian, est aussi en train de faire son bonhomme de chemin. Ce mercredi, l’attaquant de 19 ans a rejoint l’Ajax Amsterdam sous la forme d’un prêt. Un club où son père a aussi connu de jolis succès par le passé.« L’Ajax a trouvé un accord avec Maximilian Ibrahimović et l’AC Milan pour le prêt du jeune attaquant de 19 ans. Le prêt est conclu pour une durée de six mois, jusqu’à la fin de la saison. L’accord comprend une option d’achat pour l’Ajax», a écrit le club néerlandais, qui a précisé qu’il fera des allers-retours entre l’équipe première et la formation U23.

De son côté, le joueur a avoué être aux anges. «Je suis une personne et un joueur à part entière, et je veux écrire ma propre histoire. Je me sens bien. Je suis impatient. C’est formidable que mon père ait lui aussi joué pour l’Ajax. Je suis heureux d’avoir l’opportunité de continuer à progresser ici. Je suis ici pour faire mes propres choix. Et j’ai vraiment hâte. J’adore la philosophie de l’Ajax, son style de jeu offensif. Je pense que cela me correspond parfaitement. Je suis très rapide et j’aime dribbler. J’adore attaquer. Ce nouveau club représente un grand défi. Je vais travailler extrêmement dur chaque jour. On verra ensuite. Je veux être un bon joueur pour l’Ajax, gagner et progresser. Je travaille dur et j’aime gagner. Je pense pouvoir offrir un beau spectacle aux supporters. Je pense qu’ils prendront plaisir à me voir jouer.» À lui de jouer !