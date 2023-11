Crystal Palace blinde Eberechi Eze

Énormément courtisé par de grandes écuries européennes l’été dernier, dont Manchester City, le milieu de terrain anglais Eberechi Eze a finalement été blindé par la direction de Crystal Palace, club qu’il a rejoint en août 2020 en provenance des Queens Park Rangers. Celui qui est devenu international des Three Lions en juin dernier (2 capes) a signé un nouveau bail avec les Eagles, avec qui il s’engage désormais jusqu’en 2027.

La suite après cette publicité

«Je suis ravi d’avoir signé avec le club pour trois ans et demi. J’en suis à ma quatrième saison avec le club et j’ai pris beaucoup de plaisir jusqu’à présent. J’aime chaque instant. J’espère que les supporters peuvent s’attendre à ce qu’il en soit de même à l’avenir, si Dieu le veut - je prie pour de belles performances, des moments agréables, des buts et des victoires», a déclaré le principal intéressé dans le communiqué du club sud-londonien.