Juventus : le maillot d’Alex Sandro va rejoindre le musée du club

La Juventus a vécu grande soirée riche en émotions ce mardi lors de la victoire dans le Derby della Mole face au Torino (4-2). Le retour de Paul Pogba a notamment été fêté dignement par ses coéquipiers du club turinois et également par les supporters de la Vieille Dame. Mais ce n’est pas tout. Alex Sandro a participé à son 300ème match avec les Bianconeri contre le Toro, ce qui signifie qu’il aura son maillot exposé dans le musée du club comme le stipule le règlement d’admission de l’établissement.

La suite après cette publicité

«C’est un jour spécial : Alex Sandro a fait 300 apparitions, Szczesny en a atteint 200. C’était les anniversaires de Milik et Kean : bref, il y avait la bonne ambiance pour célébrer et accueillir Pogba de la meilleure façon possible» a justement confié Massimiliano Allegri après la rencontre. Une victoire et des bonnes nouvelles qui devraient égayer la fin de saison de la Juventus, très morose jusqu’à présent. La qualification pour la prochaine édition de la Ligue des Champions est en tout cas redevenue une priorité dans le Piémont alors que le techicien italien parlait de maintien il y a encore seulement quelques semaines de cela.

À lire

Juventus : le grand retour de Paul Pogba enflamme l’Italie