Manchester United-Leicester : les compositions officielles

Le choc de cette 31e journée de Premier League se déroule à Old Trafford entre Manchester United et Leicester (une rencontre à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 18h30). Chacune des équipes a son propre objectif : les Red Devils veulent retourner dans les places qualificatives à une compétition européenne tandis que les Foxes souhaitent remonter dans la première moitié de tableau du championnat anglais.

Ralf Rangnick a dû composer son 4-2-3-1 avec un absent de dernière minute : Cristiano Ronaldo serait tombé malade et ne peut donc pas occuper le poste de titulaire à la pointe de l'attaque mancunienne. C'est donc Bruno Fernandes qui prendra sa place. Côté Brendan Rodgers, on a opté pour la même tactique que son homologue allemand. On notera la titularisation de Wesley Fofana, la première en Premier League depuis sa fracture du péroné.

Les compositions officielles :

Manchester United : De Gea - Dalot, Varane, Maguire, Shaw - Fred, McTominay - Elanga, Pogba, Sancho - Bruno Fernandes

Leicester : Schmeichel - Justin, Evans, Fofana, Castagne - Tielemans, Mendy - Dewsbury-Hall, Maddison, Barnes - Iheanacho