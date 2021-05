Real Madrid : Raphaël Varane envoie un message à Zidane

Après Sergio Ramos, c’est au tour de son coéquipier de la défense de réagir au départ de Zinédine Zidane. Son ancien joueur et compatriote français Raphaël Varane, qui s’est réellement imposé au Real Madrid sous les ordres de ZZ, a tenu lui aussi à lui adresser un message touchant à travers son compte Instragram, en ajoutant vouloir retravailler un jour avec lui.

« ZZ. El Maestro. Depuis mon arrivée à Madrid il y a 10 ans, tu as été plus qu’un simple coach, un mentor. Tu m’as aidé à me développer en tant que joueur et en tant qu’homme. Tu as su mener avec classe cette génération dorée vers les sommets (et plusieurs fois !). Je ne pourrais jamais assez te remercier pour tous les conseils que tu m’as donné, que ce soit sur le terrain ou en dehors. Encore merci, Boss ! Bonne continuation et à bientôt j’espère ! »