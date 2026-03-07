Toulouse - OM : les compositions officielles

Marseille se déplace à Toulouse ce samedi à 21h05, dans le cadre de la 25ème journée de Ligue 1. Les Marseillais voudront prendre leur revanche après leur défaite aux tirs au but en Coupe de France face au TFC. Les Toulousains s’organisent en 3-4-3 avec Restes dans les buts. Sidibé, Nicolaisen et McKenzie sont en défense. Kamanzi, Diop, Methalie et Casseres forment l’entrejeu toulousain. L’attaque du TFC sera menée par Dönnum, Emersonn et Gboho.

Les Marseillais vont évoluer en 4-3-3 avec Rulli dans les cages. Weah, Pavard, Balerdi et Medina forment la défense marseillaise. Kondogbia est associé à Højbjerg et Timber au milieu de terrain. Greenwood, Aubameyang et Paixão vont animer l’attaque de l’OM.

Les compositions

Toulouse : Restes – McKenzie, Sidibé, Nicolaisen – Kamanzi, Diop, Methalie, Casseres – Dönnum, Emersonn, Gboho

Olympique de Marseille : Rulli – Weah, Pavard, Balerdi, Medina – Kondogbia, Højbjerg, Timber – Greenwood, Aubameyang, Paixão