Ligue des Champions

Le point médical du PSG avant Newcastle

Par Aurélien Macedo
1 min.
Kang-in Lee @Maxppp
Défiant Newcastle ce mercredi pour le compte de la 8e journée de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain tentera de se qualifier directement pour les huitièmes de finale en restant dans le top 8. Les Franciliens pointent pour le moment à la sixième position.

Pour ce match, le Paris Saint-Germain et son coach Luis Enrique devront normalement composer avec deux absences. Kang-in Lee est sur le retour puisqu’il a retrouvé l’entraînement collectif, mais pourrait être un peu juste pour être dans le groupe. Quentin Ndjantou lui est en train de poursuivre son protocole individuel de reprise.

Pub. le - MAJ le
