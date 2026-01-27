Le point médical du PSG avant Newcastle

Défiant Newcastle ce mercredi pour le compte de la 8e journée de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain tentera de se qualifier directement pour les huitièmes de finale en restant dans le top 8. Les Franciliens pointent pour le moment à la sixième position.

Pour ce match, le Paris Saint-Germain et son coach Luis Enrique devront normalement composer avec deux absences. Kang-in Lee est sur le retour puisqu’il a retrouvé l’entraînement collectif, mais pourrait être un peu juste pour être dans le groupe. Quentin Ndjantou lui est en train de poursuivre son protocole individuel de reprise.

