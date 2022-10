Ligue des Champions : l’OM peut y croire plus que jamais

La suite après cette publicité

Ce jeudi, loin est le temps où l’on se moquait de l’Olympique de Marseille. Cette même époque, où on n’espérait en réalité pas grand-chose du club de Frank McCourt. Mais cette époque est révolu parce que l’OM vient de remporter deux victoires coup sur coup contre le club qui était leader de son groupe il n’y a pas si longtemps que cela. Certes l’OM a été bien aidé par le Sporting CP à l’aller et au retour, mais il fallait prendre ces six points.

L’espoir est de mise parce que ce jeudi, deux semaines avant d’affronter Francfort, l’OM est deuxième de sa poule avant deux points d’avance sur les Allemands. En cas de victoire sur le terrain de Francfort, les Phocéens seront quasiment qualifiés pour les huitièmes de finale de la compétition, chose qu’ils n’ont plus connue depuis 2012. En plus de cela, l’équipe aura moins de pression pour affronter Tottenham, au Vélodrome, lors de la dernière journée de C1 et ils pourraient même jouer la première place de la poule.

Tudor avoue que ses joueurs étaient sûrs de gagner

« Bien sûr, on a gagné six points sur ces deux derniers matches, on a beaucoup de confiance. Les joueurs vivent de bons moments. Physiquement aussi. Trois, quatre joueurs sont venus et m’ont parlé en me disant qu’on allait gagner qu’ils se sentaient bien. On était bien avant le match. Il faut continuer. On va essayer de jouer, de faire de bons matches. On joue un match chez nous, l’autre a l’extérieur. On a une équipe orgueilleuse », a expliqué Igor Tudor devant les médias. Juste après la déclaration de Chancel Mbemba.

« La bataille n'est pas encore terminée. Il reste encore deux matches. On avait envie de satisfaire les supporters marseillais. On va mouiller notre maillot. On sait très bien qu'en championnat, on a loupé notre dernier match, mais on ne va pas baisser les bras et on va continuer à travailler pour eux (en pointant le parcage visiteurs, ndlr) », avait lâché le défenseur central au micro de RMC. Prochaine étape, le déplacement à Paris, histoire de très bien terminer la semaine.