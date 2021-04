OM : Sampaoli veut garder Mandanda

Jorge Sampaoli est en train de procéder à une large revue d'effectif depuis qu'il a pris en charge l'Olympique de Marseille. Et cela concerne aussi forcément le poste de gardien de but, occupé par Steve Mandanda depuis 2007-2008 (hormis une escapade à Crystal Palace en 2016-2017). Le gardien français (36 ans et sous contrat jusqu'en 2024) est-il compatible avec sa philosophie de jeu ? Il a répondu en conférence de presse.

« Dans le système qu'on veut mettre en place, il faut que le gardien soit capable d'avoir un rôle supplémentaire, presque comme un joueur de champ. Mais le plus important est qu'il sache intervenir en tant que gardien. Concernant Steve, au vu de son parcours et sa personnalité, on aimerait qu'il reste au club. Si on pouvait l'inclure au projet, ça serait super », a lancé le technicien argentin.