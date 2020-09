Barça : Lionel Messi pourrait trancher aujourd'hui !

Et si Lionel Messi décidait finalement de rester au FC Barcelone ? C'est la nouvelle hypothèse qui se dessine suite à la réunion survenue mercredi soir entre le père du joueur, Jorge Messi, et le président du Barça, Josep Maria Bartomeu. Ce dernier est resté inflexible en rappelant que le joueur de 33 ans était sous contrat et que la clause libératoire de 700 M€ était toujours en vigueur. Jorge Messi a pour la première fois glissé que son fils pouvait finalement rester au Barça.

Comme le rapporte Sport, Lionel Messi va faire le point avec son père cet après-midi suite à cette réunion et va prendre une décision quant à son avenir : soit de forcer la porte en quittant le club libre quitte à s'exposer à des poursuites juridiques, soit en restant finalement au Barça une saison supplémentaire. Les dernières indiscrétions font part d'une possible communication de l'Argentin dans l'après-midi.