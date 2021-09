PSG - Montpellier : les compositions probables

La suite après cette publicité

Sept matches, sept victoires. Le Paris Saint-Germain ne pouvait pas faire mieux en ce début de saison en Ligue 1. L'équipe de Mauricio Pochettino compte en effet 21 points sur 21 possibles, et ce grâce notamment à deux victoires sur le fil dimanche face à l'Olympique Lyonnais (2-1) et sur la pelouse du FC Metz mercredi soir (1-2). Et avant de recevoir Manchester City dans le cadre de la deuxième journée de la phase de poules de Ligue des Champions (mardi à 21h), les Parisiens vont tenter de poursuivre leur sans faute en championnat ce samedi soir au Parc des Princes, face au Montpellier HSC (21h).

Dixième avec neuf unités au compteur, la formation héraultaise sait forcément que la tâche sera très compliquée aux abords de la Porte d'Auteuil. Car de leur côté, les Montpelliérains peinent à enchaîner les victoires cette saison, eux qui restent sur des matches nuls face à Bordeaux (3-3) et Troyes (1-1). D'autant plus que depuis un seizième de finale de Coupe de France en 2014, le MHSC n'a plus battu le Paris SG au Parc des Princes... Et pour aller chercher la victoire, les deux entraîneurs vont aligner du lourd malgré certaines absences.

Un trio Di Maria-Mbappé-Neymar devant

Côté parisien, Mauricio Pochettino doit surtout faire sans Lionel Messi, encore un peu juste, Marco Verratti et Sergio Ramos. Pour ce match à la maison, l'Argentin va donc partir sur un 4-3-3 avec Donnarumma dans les cages, puisque Navas a joué à Saint-Symphorien et que le coach parisien fait souvent un match sur deux. En défense, Hakimi, Marquinhos, Kehrer et Diallo seront alignés, avec Paredes devant eux en sentinelle. Herrera et Gueye vont compléter l'entrejeu, et le trio offensif sera composé de Di Maria, Mbappé et Neymar.

En face, Olivier Dall'Oglio sortira certainement un 3-4-1-2. Omlin prendra place dans le but montpelliérain avec une charnière centrale Souquet-Thuler-Estève. Concernant les pistons, Sambia sera aligné côté droit et Ristic prendra place de l'autre côté. Ferri et Chotard commenceront au milieu avec Savanier en numéro 10. Enfin, l'ancien Marseillais Germain et Mavididi débuteront sur le front de l'attaque. Rendez-vous à 21h pour le début du spectacle au Parc des Princes !

