Séville FC : Julen Lopetegui a refusé une offre pharaonique de Tottenham

Tottenham ne parvient toujours pas à dénicher son nouvel entraîneur. Après avoir essuyé le refus d'Antonio Conte, les Spurs ont stoppé les négociations avec Paulo Fonseca et Gennaro Gattuso. Sans oublier également le retour avorté de Mauricio Pochettino... C'est dans ce contexte délicat que le nouveau directeur du football du club londonien Fabio Paratici, se démène pour enfin boucler ce dossier brûlant. Selon les informations de la Cadena SER, l'ancien dirigeant de la Juventus aurait contacté récemment l'entraîneur du Séville FC Julen Lopetegui.

Quatrième de Liga, l'ancien sélectionneur de la Roja a qualifié la formation andalouse pour la prochaine Ligue des champions. Malheureusement, l'intéressé aurait éconduit poliment les avances anglaises à en croire les propos tenus par le président sévillan Pepe Castro. « Julen m'a appelé et m'a dit. Il a dit qu'il avait reçu des offres qu'il n'avait pas écoutées en plus d'une vertigineuse de Tottenham. Mais il a dit qu'il n'oubliait pas les choses et qu'il était très motivé ici. Nous avons cru et croyons en lui, nous lui avons donné une prolongation de contrat de deux ans, et je suis sûr qu'il apportera beaucoup plus au club, » a ainsi commenté Castro. Tottenham va devoir prospecter ailleurs...