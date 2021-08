La Juventus voit enfin le bout du tunnel dans le dossier Manuel Locatelli

La suite après cette publicité

C'est sans doute l'un des feuilletons les plus longs de l'été. Déjà courtisé par la Juventus depuis la fin de saison dernière, Manuel Locatelli est à l'heure qu'il est, soit à une semaine du départ de la Serie A version 2021/2022, un joueur de Sassuolo. Mais selon la Gazzetta dello Sport, c'est aujourd'hui que le dossier va bouger et faire du milieu de terrain un nouveau joueur de la Vieille Dame.

C'est le jour J pour Locatelli

Une réunion est prévue ce vendredi après-midi au siège du club piémontais où sont attendus Pavel Nedved et Andrea Agnelli, et le journal aux feuilles roses en est certain, les deux clubs vont enfin se mettre d'accord après d'innombrables échanges tantôt infructueux, tantôt constructifs. Reste à savoir sous quelle formule les protagonistes vont trouver un terrain d'entente.

Depuis le début des négociations, les Neroverdi réclament 40 M€ en fixe grâce à un prêt payant d'un an de 5 M€, et d'une obligation d'achat à 35 M€. Ils souhaitaient également inclure environ 10 M€ de divers bonus et un pourcentage à la revente à hauteur de 15 %. La Juventus avait jusque là proposé une offre à 32 M€ sous diverses formules (pourcentage à la revente élevé, condition de l'obligation d'achat, etc).

Le joueur est déjà d'accord avec la Juve

Sassuolo va baisser ses prétentions d'après la Gazzetta, notamment sur les indemnités fixes, car le pourcentage à la revente ne semble pas poser problème. C'est là qu'il faut trouver la solution. La Juve va elle gonfler son offre et envisage même d'inclure un joueur dans la transaction. Les jeunes Radu Dragusin et Nicolò Fagioli ont été proposés mais refusés, tandis qu'il y a réflexion autour de Filippo Ranocchia.

Ce n'est pas Félix Correia qui mettra de l'huile dans les rouages, car l'espoir portugais est en passe d'être prêté à Parme mais la question du joueur restant à inclure n'est finalement qu'un détail. Elle pourrait même se régler de façon distincte du cas Locatelli. Auteur d'un très bon Euro malgré un rôle de remplaçant en seconde partie de compétition, le joueur de 23 ans est lui déjà d'accord avec les Turinois et pourrait arriver dès les prochains jours en cas d'accord. Ses valises sont prêtes.