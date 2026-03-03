FC Barcelone-Atlético de Madrid : les compositions officielles

Le FC Barcelone accueille l’Atlético de Madrid au Camp Nou en demi-finale retour de la Coupe du Roi. Largement battus lors de la rencontre aller au Wanda Metropolitano (0-4), les Catalans sont dans l’obligation de réaliser un exploit d’envergure pour se qualifier. En face, les Colchoneros arrivent avec un net avantage, attention toutefois à ne pas s’effondrer en terres catalanes. Cette affiche est à suivre en direct commenté sur le site Foot Mercato.

Du côté des compositions d’équipes, Hansi Flick reste fidèle à son 4-2-3-1. Joan Garcia en dernier rempart, Koundé et Cancelo sur les côtés de la défense, Cubarsi forme la charnière centrale avec Gerard Martin. Un milieu de terrain très technique où l’on retrouve Pedri, Bernal et Fermin en pointe haute. Pour l’attaque, Yamal et Raphinha vont accompagner Ferran Torres. Chez les visiteurs, c’est un 4-4-2 que met en place Diego Simeone. Musso au but, Pubill et Hancko dans l’axe de la défense, Llorente et Ruggeri latéraux. Dans le cœur du jeu, Cardoso est présent avec Koke, Griezmann et Simeone sur les ailes. Enfin pour le secteur offensif, Alvarez est associé à Lookman.

Les compositions

FC Barcelone : J.Garcia - Koundé, Cubarsi, G.Martin, Cancelo - Pedri, Fermin, Bernal - Yamal, F.Torres, Raphinha

Atlético de Madrid : Musso - Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri - Simeone, Cardoso, Koke, Griezmann - Lookman, Alvarez