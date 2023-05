Liga : Villarreal inflige une manita à l’Athletic Club

Suite de la 34e journée de la Liga, avec Villarreal, cinquième au classement du championnat mais un peu largué pour la course à la Ligue des Champions, et l’Athletic Club, à un point de la première place européenne. Sur la pelouse de La Ceramica, le Submarino Amarillo s’imposait avec la manière (4-1). Les hommes de Quique Setien pouvaient remercier Alex Baena (1-0, 24e) et Nicolas Jackson (2-0, 37e), confirmant la domination des locaux avant la réduction du score d’Omar Sancet (2-1, 45+3e).

L’attaquant sénégalais signait un doublé au retour des vestiaires (3-1, 50e), suivi du contre-son-camp d’Aitor Paredes après l’heure de jeu (4-1, 61e). Baena imitait ensuite son compère offensif en scellant la manita dans les derniers instants du temps réglementaire (5-1, 90e). Avec ce large succès à domicile, Villarreal confirme sa dernière place sur le top 5 et prend 5 points d’avance sur le Betis. Bilbao, quant à lui, perd un peu de terrain pour tenter d’accrocher une compétition continentale la saison prochaine.

