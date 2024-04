PSG - FC Barcelone : les compositions probables

C’est le grand rendez-vous que tous les supporters du PSG attendent depuis des semaines. Le tirage au sort leur a réservé une drôle de surprise en retrouvant le FC Barcelone en quarts de finale de la Ligue des Champions. Un club à jamais associé à la pire défaite de l’histoire des Rouge et Bleu mais également à quelques moments de bonheur aussi comme le triplé de Mbappé au Nou Camp en 2021. Le champion du monde sera de nouveau sur la pelouse et la principale arme offensive des Parisiens dirigés par un certain Luis Enrique, lequel était sur le banc d’en face lors de la remontada.

Le coach espagnol s’amusera-t-il à aligner une nouvelle fois une équipe inattendue ? C’est loin d’être impossible, d’autant qu’il dispose de tous ses hommes forts ou presque. Seul Barcola revient de blessure et ne sera pas à 100%. Hakimi est quant à lui suspendu pour ce match et Mukiele se remet de sa commotion subie face à Clermont samedi. Une belle épine dans le pied de Luis Enrique qui va devoir trouver un latéral droit, probablement Marquinhos. Devant Donnarumma, le technicien devrait opter pour une défense à quatre avec le capitaine brésilien et Nuno Mendes sur les côtés, entre une charnière Hernandez-Beraldo, laissant Danilo sur le banc.

Qui pour remplacer Hakimi ?

Dans ce 4-3-3, Zaïre-Emery sera bien titulaire mais au milieu, lui dont il fut question pour remplacer Hakimi. Le jeune Parisien serait accompagné des deux autres habituels de l’entrejeu des dernières semaines avec Vitinha, particulièrement brillant ces derniers temps, et Ruiz. Enfin devant, il demeure une incertitude. Si les présences de Dembélé, pressenti dans l’axe, et de Mbappé ne font guère de doute, qu’en est-il du troisième larron ? Cela se joue entre Lee et Ramos, avec avantage au Coréen. En face, Xavi ne devrait pas réserver beaucoup de surprises après avoir trouvé un onze efficace ces dernières semaines.

On retrouvera Ter Stegen dans les buts avec Koundé et Cancelo pour occuper les couloirs. Araujo assurera le rôle de taulier de la défense centrale aux côtés de l’inexpérimenté mais néanmoins talentueux Cubarsi. Au milieu de terrain, De Jong fait son retour lui qui était blessé, alors que Pedri sera bien sur le banc. Christensen aura pour fonction de protéger sa défense pour laisser le liant avec les partenaires offensifs à Gündogan. Enfin devant, le trio Yamal-Lewandowski-Raphinha semble bien parti pour démarrer la rencontre. Le Brésilien a pris l’avantage sur Joao Felix, trop intermittent pour son coach.

