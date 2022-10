LdC : Jürgen Klopp compare Liverpool à Cristiano Ronaldo et Lionel Messi

À la veille de la rencontre de Ligue des Champions face aux Glasgow Rangers, Jurgen Klopp était présent devant la presse et a beaucoup été questionné sur l'état de forme de son équipe. Alors que certains journalistes évoquaient un manque de confiance parmi les nouveaux éléments de l'effectif, le technicien allemand a comparé le cas de sa formation avec celui de Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, en club.

La suite après cette publicité

«Nous devons être plus compacts. Défendre est un art, et cela a très bien fonctionné pour nous pendant longtemps. Mais quand ça ne marche plus, on se rend compte qu'il faut revenir aux fondamentaux (...) Pensez-vous que Cristiano Ronaldo est actuellement au sommet de sa confiance ? Cela nous arrive à tous. Lionel Messi, la saison dernière, c'était à peu près pareil. Vous devez faire un pas dans la bonne direction et quand vous êtes prêt, la confiance est de retour», a-t-il assuré.

Pour cette nouvelle saison de Ligue des Champions, nous vous offrons en exclusivité avec notre partenaire Unibet un bonus de 200€ avec le code FMUNI. Créez votre compte dès aujourd’hui pour profiter de cette offre.

Suivez la Ligue des Champions sur RMC Sport. Cliquez ici pour vous abonner et accéder aux matchs de ce soir.