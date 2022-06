Le salaire XXL de Sadio Mané au Bayern Munich

La suite après cette publicité

Selon Bild Sport, le nouvel attaquant du Bayern Munich, Sadio Mané, toucherait un salaire annuel d’environ 20 millions d’euros, soit l’un des meilleurs revenus du club bavarois. Le Sénégalais de 30 ans a été transféré la semaine dernière en provenance de Liverpool pour 32 millions d’euros, avec en plus neuf millions de bonus. Le salaire de l’international sénégalais lorsqu’il était chez les Reds a souvent posé question et le chiffre de 6,1 millions d’euros par an avancé par la presse britannique serait faux selon l’un des représentants du joueur.

Interviewé par TV5 Monde, Bacary Cissé, le représentant du joueur, a démenti les chiffres concernant le salaire anglais de l’ancien Messin et a également déclaré que Mané n'avait pas quitté Liverpool pour une question d’argent. « Un joueur du calibre de Sadio ne peut pas gagner le salaire dont on parle. Les chiffres là-bas sont complètement faux. Il gagnait déjà plus quand il est venu à Liverpool de Southampton. Il a ensuite renouvelé son contrat en 2018 et son salaire était bien supérieur aux chiffres des médias », a affirmé Bacary Cissé au sujet de Mané qui a disputé 51 matches la saison dernière avec les Reds, inscrit 23 buts et délivré cinq passes décisives.