Pierre-Emerick Aubameyang pose question dans le vestiaire d'Arsenal, la terrible blessure de Rui Patricio choque l'Angleterre

Aubameyang fait débat à Arsenal

Malgré la victoire dans le derby contre Tottenham (2-1) dimanche, Arsenal fait beaucoup parler ce matin en Angleterre. En cause, l'attitude de Pierre-Emerick Aubameyang. Le Gabonais n'a pas joué ce week-end, sanctionné et laissé sur le banc par Mikel Arteta car arrivé en retard au rassemblement d'avant-match contre les Spurs. Selon le Daily Mail, cette décision n'a pas plu à l'intéressé. Surtout que celle-ci aurait fait quasiment l'unanimité au sein du vestiaire. Toujours selon le tabloïd, une majorité des cadres aurait soutenu le coach dans sa décision, car ce n'était pas la première fois qu'Aubame arrivait en retard. Y aurait-il désormais une rupture entre Aubameyang, ses coéquipiers et son entraîneur ? Réponse dans les prochains jours.

La blessure de Rui Patricio choque l'Angleterre

Malgré la victoire de Liverpool hier soir sur la pelouse de Wolverhampton (1-0), la rencontre a été gâchée par la terrible blessure du gardien des Wolves, Rui Patricio en fin de match. Percuté de plein fouet par son coéquipier Conor Coady en pleine course, le Portugais est resté de longues minutes au sol, examiné par les médecins. Il est ensuite sorti sur civière et n'a pas pu reprendre sa place. Une grande frayeur a parcouru tous les acteurs de la rencontre. Et cette frayeur se retrouve sur les unes britanniques ce matin. Le Daily Star et le Daily Mail parlent «d'une horreur» vécue en plein match alors que pour le Daily Express, ces images sont «écœurantes». Le tabloïd fait le parallèle avec le traumatisme crânien vécu il y a quelques semaines par un autre joueur de Wolverhampton, Raul Jimenez, qui n'a pas rejoué depuis.

CR7 reste à la Juve à 75%

C'était LA rumeur de ce week-end : un retour de Cristiano Ronaldo au Real Madrid était possible ! Après l'élimination en 8e de finale de la Ligue des Champions, le Portugais était désigné comme le principal fautif en Italie. Un retour en Espagne pourrait alors être envisagé. Surtout que l'entraîneur du Real, Zinedine Zidane, a hier en conférence de presse, ouvert la porte à cela, selon le Corriere dello Sport, en lâchant un «peut-être» à une question qui lui était posée sur le sujet. Mais pour Tuttosport, pas de panique, CR7 a de grandes chances de rester à Turin. Le média a créé un «Ronaldomètre» et estime les chances du Portugais de poursuivre l'aventure au sein de la Vieille Dame à 75%. Fin des rumeurs donc ?