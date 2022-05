Chelsea-Wolverhampton : les compositions officielles

Pour le compte de la 36e journée de Premier League, Chelsea accueille Wolverhampton à 16h00 (un match à suivre en direct sur notre site). Avec une seule victoire lors des quatre derniers matches, les Blues, troisièmes, sont sous la menace d'Arsenal et de Tottenham pour la qualification pour la prochaine Ligue des Champions. Les Wolves, huitièmes, restent sur trois défaites d'affilée et n'ont plus le droit à l'erreur s'ils veulent retrouver l'Europe lors du prochain exercice.

Blessé lors de la défaite à Everton (0-1), Jorginho est forfait pour ce match et rejoint Chilwell, Hudson-Odoi et Kanté au rang des absents du côté de Chelsea. Tuchel fait donc confiance à Loftus-Cheek dans l'entrejeu aux côtés de Kovacic. Devant, Lukaku débute avec Pulisic et Werner en soutien. Du côté des Wolves, Kilman, Podence et Semedo sont forfaits. Jimenez et Neto animeront l'attaque. A noter la présence de quatre anciens joueurs de L1 dans le onze de Wolverhampton : Boly, Saiss, Moutinho et Ait-Nouri.

Les compositions officielles :

Chelsea : Mendy - Azpilicueta, Thiago Silva, Rudiger - James, Kovacic, Loftus-Cheek, Alonso - Pulisic, Lukaku, Werner

Wolves : Sa - Boly, Coady, Saiss - Jonny, Dendoncker, Neves, Moutinho, Ait-Nouri - Jimenez, Neto.