Journal du Mercato : Chelsea entame sa grande braderie, Lille continue son été de folie

Les infos du jour en France

On entame notre édition du jour du côté de l'Olympique Lyonnais où Facundo Pellistri (Peñarol) intéresserait le club rhodanien. L'Équipe révèle dans son édition du jour que l'OL aurait déjà transmis une offre de 5 M€ au club uruguayen.

Autre dossier chaud du côté du Groupama Stadium, celui de Memphis Depay. Et le Néerlandais intéresserait l'Atalanta Bergame selon nos informations, confirmées par le Corriere di Bergamo. Le club italien aurait également ciblé Florian Thauvin (OM) pour venir renforcer son secteur offensif la saison prochaine.

Plus au Nord, à Lille, ça bouge toujours. Annoncé du côté du Napoli, Gabriel continue de voir les prétendants se presser pour l'enrôler. Le PSG, Manchester United et Arsenal seraient également très chauds. Les Gunners pourraient, d'ailleurs, être en passe de rafler la mise.

Enfin, d'après nos informations, le LOSC est encore loin d'avoir trouvé un accord avec les Glasgow Rangers concernant Alfredo Morelos. Les Écossais auraient refusé une première offre lilloise, réclamant au moins 20 M€. Sassuolo mais surtout Brighton et le Séville FC ont pour leur part noué quelques contacts appuyés avec l'entourage du joueur. Affaire à suivre...

Les infos du jour à l'étranger

À l'étranger, Tottenham ne serait pas opposé au départ de Serge Aurier. Sky Italia révèle que l'ancien Parisien serait d'ailleurs tombé d'accord avec l'AC Milan. Si le club italien ne voudrait pas investir plus de 15 M€, les dirigeants des Spurs réclameraient 20 M€ pour laisser partir leur joueur.

En Espagne, le transfert d'Ivan Rakitic (FC Barcelone) pourrait ne pas se faire ! Et pour cause, Séville ne serait pas vraiment chaud à l'idée de verser les 10 M€ demandés par le Barça. Autre problème, le salaire du Croate. La Cadena COPE explique que les émoluments du milieu de terrain seraient trop importants pour les finances andalouses.

Toujours en Espagne, Matteo Guendouzi (Arsenal) pourrait finalement signer à Villarreal. Selon nos informations, Unai Emery l'aurait contacté pour lui faire part de son intérêt. Un intérêt qui pourrait s'avérer réciproque, alors que Mikel Arteta ne compte plus sur lui.

Le focus du jour à l'étranger

Le focus du jour à l'étranger nous emmène du côté de Londres où Chelsea a décidé de lancer sa grande braderie estivale. C'est d'ailleurs Frank Lampard qui l'a déclaré au micro de Sky Sports : «il faut se renforcer défensivement.» Et pour cela, le club doit vendre. Une liste d'indésirables a donc été rédigée, et on y retrouve Emerson Palmieri, Victor Moses, Tiémoué Bakayoko, Danny Drinkwater ou encore Michy Batshuayi. Les Blues se disent même prêts à écouter des offres pour Kepa Arrizabalaga, Jorginho, Antonio Rüdiger, Kurt Zouma ou Andreas Christensen.

Cette opération dégraissage permettrait aux dirigeants londoniens de récolter les fonds nécessaires pour recruter. Alors que Nick Pope (Burnley) serait la priorité des Blues pour remplacer Kepa au poste de gardien, le latéral du Real Madrid Sergio Reguilon serait également dans les petits papiers de Lampard. Sky Sports révèle que l'Espagnol ferait d'ores et déjà l'objet d'une offre aux alentours de 20 M€ de la part de Chelsea.

Enfin, devant, le club continue son travail dans le dossier Kai Havertz (Bayer Leverkusen) malgré les arrivées de Werner et de Ziyech. Un secteur offensif qui devrait voir Willian quitter le navire. Selon The Telegraph, le Brésilien aurait refusé de prolonger et pourrait s'engager gratuitement du côté d'Arsenal. Dernier dossier en suspens, celui menant au Français N'Golo Kanté. L'Inter se montrerait de plus en plus insistant pour enrôler l'ancien Caennais, très courtisé à travers l'Europe.

Les principaux officiels du jour

C'est officiel ! Cédric Itten (23 ans) quitte Saint-Gall pour filer du côté des Glasgow Rangers. L'attaquant international suisse a signé un contrat de 4 ans en faveur du club écossais.

Jefferson Farfan quitte le Lokomotiv Moscou. À 35 ans et après trois ans et demi passés en Russie, Farfan quitte la formation moscovite et se retrouve libre de s'engager où il le souhaite.

Neuf ans après son départ, Arda Turan est de retour à Galatasaray. L'ancien milieu du FC Barcelone a trouvé un accord avec la formation turque.

Enfin, c'est l'info principale de ces dernières vingt-quatre heures. Ferran Torres est un joueur de Manchester City ! Il quitte Valence et rejoint les Sky Blues, pour les cinq prochaines saisons.

Here we go! We’re delighted to announce the signing of @FerranTorres20 from Valencia on a five-year deal ✍️



🔵 #ManCity | https://t.co/axa0klD5re pic.twitter.com/hzCbdoRsxL — Manchester City (@ManCity) August 4, 2020

