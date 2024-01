Le mariage de Sadio Mané fait jaser, retournement de situation pour Jadon Sancho

Un mariage plus très secret

Sur la première page de Bild, on apprend que Sadio Mané s’est marié ce dimanche, durant une cérémonie tenue secrète à Dakar. Mais l’âge supposé de la mariée, Aïcha Tambe, fait couler beaucoup d’encre, en Allemagne, en Angleterre, et surtout au Sénégal. D’après divers médias, la femme de Sadio Mané n’aurait que 18 ans, et vu que c’est sa petite amie depuis un long moment, cela voudrait dire qu’il a posé les yeux sur elle quand elle était mineure. Par contre, sur les réseaux sociaux et dans quelques médias sénégalais, on assure qu’elle a 26 ans. De nombreux internautes pensent du coup qu’Aïcha Tamba n’a pas épousé le footballeur de son plein gré.

Sancho condamné à rester

Ce qui fait les gros titres en Angleterre, comme d’habitude, c’est le futur transfert de Jadon Sancho au Borussia Dortmund. L’ailier anglais est annoncé depuis le début du mercato hivernal du côté de son ancien club pour se relancer. Hier, les médias allemands ont assuré que tout était bouclé, il ne manque que quelques détails administratifs avant la finalisation de l’opération. Ce qui est étonnant, c’est qu’au final, Manchester United n’a pas réussi à se débarrasser définitivement de son indésirable. En effet, le BVB ne compte pas faire de ce prêt un transfert permanent d’après le Daily Star. Ce sera donc un prêt sec de 6 mois qui attend Sancho. Le club allemand n’a pas les moyens de payer son salaire de 250 000 £ par semaine, ce qui signifie qu’il redeviendra le problème de Manchester United cet été. Son prêt à Dortmund pour le reste de la saison sera finalisé dans les prochaines 48 heures.

La Super League se défend

Dans Mundo Deportivo, on a le droit à une interview exclusive de Bernd Reichart, PDG de A22 Sports, compagnie qui gère la Super League. Après la résolution de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) qui s’est prononcée contre le monopole qu’exerce l’UEFA sur les compétitions européennes de football et a donné des ailes à la Super League, l’homme d’affaire se montre très satisfait. Il assure que «cette nouvelle compétition va redynamiser les championnats nationaux». Il se montre serein à l’idée de voir des clubs qui se sont manifestés en faveur de l’UEFA se tourner ensuite vers la Super League. Mais en attendant, des dizaines de clubs ont déjà répondu à l’appel de cette nouvelle compétition, Bernd Reichart est catégorique : «Nous discutons avec quarante ou cinquante clubs et nous souhaitons commencer le plus tôt possible, mais il n’y a pas de date fixe. La Super League garantit plus de matches au plus haut niveau qu’aujourd’hui et, en outre, tout au long de la saison.»