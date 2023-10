OM-OL : gros quiproquo entre François Letexier et John Textor sur l’arrêt de la rencontre

Ce dimanche soir aura définitivement été marqué par les incidents en marge de la rencontre de Ligue 1 entre l’OM et l’OL. Alors que le bus lyonnais prenait la route pour le Vélodrome, un groupe de supporters s’en est violemment pris au véhicule en le caillassant. Si la rencontre a logiquement été annulée en raison du climat et des graves blessures de Fabio Grosso, sérieusement blessé au visage, John Textor a déclaré après l’officialisation de cette décision que l’OL n’avait pas réclamé le report de la partie. Une version contestée par François Letexier, désigné pour diriger la rencontre.

«Le protocole prévoyait que lorsqu’un acteur du terrain était blessé et ne pouvait pas participer à la rencontre pour des raisons physiques ou psychologiques, on ne devait pas reprendre ou débuter la rencontre, a d’abord confié l’arbitre au micro de Prime Video. Mais il faut comprendre que les premières parties prenantes qui doivent s’exprimer, ce sont les clubs et que clairement, l’OL a indiqué qu’il ne souhaitait pas participer à la rencontre, compte tenu de l’état de santé des personnes blessés dans le bus et de la position psychologique des joueurs. Mr. Textor ne participait pas à cette réunion donc il y a une première version qui consiste à dire que les informations ont mal circulé au sein de l’organe dirigeant de l’OL, ou une deuxième, qui consiste à dire qu’entre temps, il a changé d’avis. Toujours est-il que lors de la réunion, l’OL s’est exprimé et a indiqué qu’il ne souhaitait pas jouer la rencontre.» Manifestement, les joueurs lyonnais voulaient jouer le match. C’est finalement les médecins du club qui auraient calmé tout le monde en faisant prendre conscience de la gravité des blessures.