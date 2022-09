Effectifs les plus chers : le PSG dégringole !

Comment juger le mercato parisien ? Sur le papier, Luis Campos et Antero Henrique se sont plutôt bien démenés pour attirer du beau monde du côté du Parc des Princes. Le club de la capitale a ainsi investi environ 150 millions d'euros cet été, avec les arrivées de Vitinha, de Fabian Ruiz, de Carlos Soler, de Renato Sanches et de Nordi Mukiele, en plus du prêt d'Hugo Ekitiké et de l'option d'achat de Nuno Mendes qui a été activée.

Beaucoup de nouvelles têtes, mais des dépenses plutôt raisonnables, du moins si on compare avec ce qu'on fait les autres cadors européens cet été, à l'image de Chelsea notamment. Dans sa lettre hebdomadaire, le CIES (Centre International d'Etudes du Sport) dévoile le classement des effectifs les plus chers du Vieux Continent. « La 387ème édition de la Lettre hebdomadaire de l’Observatoire du football classe les équipes du big-5 selon les indemnités de transfert investies pour recruter les joueurs actuellement dans leur effectif », précise l'observatoire.

L'Angleterre domine, sans surprise

Et le Paris Saint-Germain a perdu des places. Effectivement, le club de la capitale est quatrième, alors qu'il était troisième l'an dernier à la même date. En tête, on retrouve Manchester City (coût total de l'effectif de 1064 M€), suivi de son voisin Manchester United (1001 M€). La ville du nord de l'Angleterre peut se targuer d'avoir les deux effectifs les plus chers de la planète, même si tous deux ont des résultats bien différents. C'est Chelsea qui complète ce podium (881 M€), devant le PSG (847 M€), suite à son mercato estival très agité. Liverpool (777 M€) occupe la cinquième place, devant les deux cadors espagnols, le Real Madrid (721 M€) et le Barça (626 M€). Arsenal (524 M€) est huitième, devant les voisins de Tottenham (519 M€), et c'est l'Atlético (502 M€) qui complète ce top 10, devant le Bayern.

A noter que le deuxième club français de la liste est l'AS Monaco, avec un effectif qui a coûté 332 millions d'euros. C'est plus que l'Inter, Leipzig et la Roma par exemple, mais bien moins que de nombreux clubs anglais présents en force dans le top 20, comme Newcastle, West Ham, Aston Villa, Everton, Wolverhampton et Leicester. On notera qu'au niveau national, le Stade Rennais a le troisième effectf le plus cher (220 M€), devant l'OM (182 M€), Nice (147 M€), l'OL (127 M€) et le LOSC (115 M€).