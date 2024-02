Bayern Munich : la grosse sortie de Thomas Tuchel sur Harry Kane

Depuis plusieurs rencontres, le Bayern Munich n’est plus que l’ombre de lui-même. Sèchement battus face au Bayer Leverkusen la semaine dernière (3-0), les Bavarois ont encore chuté face à la Lazio lors du 8e de finale aller de Ligue des Champions (1-0). En déplacement à Bochum ce dimanche (17h30), les hommes d’un Thomas Tuchel menacé devront se racheter pour essayer d’insuffler un nouveau souffle après cette période délicate. Présent en conférence de presse, le technicien allemand s’est fendu d’une sortie osée sur Harry Kane. Auteur de 28 buts en 29 matches cette saison, le buteur anglais est en difficulté depuis quelques rencontres.

Interrogé sur son cas, Tuchel a affirmé qu’il n’était pas content du rendement du buteur anglais : «il sait ce qu’il fait et il n’est pas satisfait de la façon dont il a été mis en œuvre dans les matchs. Nous ne sommes pas satisfaits de la façon dont les choses se déroulent. C’est incroyable à quel point il peut marquer à l’entraînement et comment il pousse l’équipe - qui est absolument de classe mondiale - et à quel point nous l’avons peu trouvé dans les matchs. J’ai rarement constaté une telle différence entre ce qu’un joueur a pu apporter sur le terrain à l’entraînement et sur le terrain lors de matchs réels.»