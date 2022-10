Affaire Mbappé : Pascal Dupraz dézingue la direction du PSG

La suite après cette publicité

Présent dans Les Grandes Gueules du Sport sur RMC, Pascal Dupraz, ancien coach du Toulouse Football Club, a donné son avis sur le feuilleton Kylian Mbappé, qui agite le Paris Saint-Germain ces dernières semaines. Réputé pour ses sorties médiatiques enflammées, le tacticien de 60 ans n'a, une nouvelle fois, pas déçu. Au secours du champion du monde 2018, Dupraz n'a, en revanche, pas ménagé la direction parisienne.

«Mbappé n'est pas coupable. Ce garçon a 23 ans. On lui donne tout : l'argent et le pouvoir. Fatalement, les dirigeants allaient prendre le boomerang dans la tête. Les dirigeants sont irresponsables de donner autant de pouvoir à un joueur comme celui-ci, bien qu'il soit promis à être le meilleur joueur du monde. C'est le terrain qui va régler le problème du PSG, et le talent de Mbappé, on l'espère, mais ce n'est pas logique qu'on acquiesce à tous les désirs d'un joueur de 23 ans. L'argent, c'est déjà suffisant. Mais lui donner le pouvoir, lui dire qu'on va prendre un grand attaquant, qu'on va virer Neymar». À bon entendeur...