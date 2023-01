JT Foot Mercato : le FC Barcelone prépare l’avenir

Le FC Barcelone en plein chantier

En ce moment, tout se passe bien au Barça, premier de LaLiga, victorieux en finale de SuperCoupe d’Espagne face au Real. Les Blaugranas sont sur un petit nuage, et veulent prolonger le bonheur sur le mercato. Pour commencer, le FC Barcelone va employer tous les moyens possibles pour prolonger Ousmane Dembélé. Le Français serait très heureux en Catalogne et voudrait rester après 2024, même s’il demandera une revalorisation salariale d’après Sport. Puis Sergio Busquets et le Barça vont discuter d’une possible prolongation après le mercato hivernal. Selon Sport, les Blaugranas pensent à continuer l’aventure avec Sergio Busquets jusqu’en janvier 2024, à condition que certaines critères économiques soient réunis. Pour continuer à préparer l’avenir du club, les dirigeants catalans ont déjà pisté des successeurs possibles à Busquets au milieu de terrain. Si les noms de Martín Zubimendi et İlkay Gündoğan ont été associés au club ces derniers jours, Bild rapporte que les dirigeants blaugranas ont également tenté le coup Konrad Laimer. L’Autrichien aurait repoussé les sollicitations du club espagnol en raison d’un accord déjà trouvé avec le Bayern Munich, mais l’officialisation se fait attendre. Enfin, le quotidien catalan Mundo Deportivo a révélé que le Barça aurait pris la température au sujet de Daichi Kamada. Le Japonais n’a toujours pas renouvelé son contrat expirera en juin prochain avec l’Eintracht Francfort.

Kylian Mbappé supporte le Real

Kylian Mbappé, c’est un fan de foot, il ne peut pas s’empêcher de regarder les gros matches. Il a été surpris en train de regarder le derby de Madrid avec Achraf Hakimi pendant le gala de charité de l’association Strong3r de son coéquipier Presnel Kimpembe. L’artiste Richard Orlinski a partagé les images sur les réseaux sociaux. Forcément, cet acte de supporterisme a donné le sourire aux supporters madrilènes. Ils sont nombreux à croire de nouveau à une signature de l’international français au Real l’été prochain.

Les officiels du jour

La dernière pépite du football belge, le jeune Julien Duranville va poursuivre sa progression du côté de l’Allemagne. Du haut de ses 16 ans, l’attaquant belge quitte Anderlecht pour s’engager avec le Borussia Dortmund qui a déboursé quasiment 9 millions d’euros pour s’attacher ses services. Puis, comme nous vous le révélions hier soir, Salim Ben Seghir a bien été prêté à Valenciennes par l’OM. L’information a été officialisée ce vendredi par le club nordiste. L’attaquant de 19 ans finira la saison en Ligue 2 pour augmenter son temps de jeu, lui qui a connu deux apparitions sous le maillot marseillais cette saison. Enfin, l’éternel espoir Isaac Lihadji a décidé de quitter la France et de rejoindre Sunderland. Le club qui évolue actuellement en Championship l’a officialisé sur ses réseaux sociaux.