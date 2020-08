Le plan du FC Barcelone pour arracher Eric Garcia à Manchester City

Il est l'élu. Du moins, aux yeux du FC Barcelone, qui le voit comme un renfort défensif de garanties mais surtout, la relève de Gerard Piqué pour les prochaines années. Eric Garcia pourrait donc bientôt faire son retour à la maison, lui qui avait quitté La Masia en 2017, et qu'on a déjà pu voir à l'oeuvre à plusieurs reprises sous les ordres de Pep Guardiola en équipe première.

Une opération difficile, on le sait. Premièrement, car les Citizens tiennent au défenseur de 19 ans, mais surtout, parce que les Catalans sont loin d'être dans une situation idéale au niveau de leurs comptes pour aller piocher un joueur chez l'un des clubs les plus puissants de la planète sur le plan financier. Seulement, le contrat du joueur expire en 2021 et il n'a toujours pas prolongé, ce qui peut, en quelque sorte, mettre le Barça en position de force dans ce dossier.

Le Barça est prêt à attendre quelques mois

Ce samedi, le quotidien Mundo Deportivo en dit plus. Le FC Barcelone veut ainsi dépenser le moins d'argent possible, et n'a aucune intention de payer une somme conséquente. Le média cite les 23 millions d'euros + 12 sous forme de bonus déboursés par les Citizens pour Ferran Torres, et explique qu'une telle offre est jugée impensable par le Barça.

Le média rajoute que les Barcelonais pensent à un prix environnant les 10 millions d'euros, et peuvent aussi compter sur le feu vert du joueur, qui souhaite rentrer à la maison. Pep Guardiola a déjà fait savoir que le joueur ne souhaitait pas rester à City, et les Catalans pourraient aussi, en cas de négociations trop compliquées cet été, attendre le mois de janvier prochain pour trouver un accord avec le défenseur central et le recruter sans indemnité de transfert.