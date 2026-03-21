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Ligue 1

OGC Nice - PSG : les compositions probables

Après le succès de Lens vendredi soir, le PSG doit absolument s’imposer à Nice pour reprendre la première place du championnat. Voilà ce que pourrait proposer Luis Enrique face à Claude Puel.

Par Maxime Barbaud
2 min.
Wahi sera opposé à Kvaratskhelia @Maxppp
Nice 0-4 PSG

La large victoire du RC Lens sur Angers hier en ouverture de la 27e journée inflige mine de rien une certaine pression sur les épaules de Luis Enrique et de ses hommes. L’euphorie liée à la belle qualification en quarts de finale de Ligue des Champions doit retomber pour laisser place aux affaires courantes. C’est certes, sans doute, un peu moins motivant d’affronter le 15e du championnat de France, mais c’est un passage obligé pour reprendre le fauteuil de leader à de coriaces Lensois.

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Il ne faut pas s’attendre à une promenade de santé sur la promenade des Anglais. On l’a dit, les Aiglons ont besoin de points même s’ils ont tout de même huit longueurs d’avance sur Auxerre, le barragiste. Ils ont aussi montré une certaine solidité lors du match aller, seulement remporté (1-0) par les Parisiens à la dernière minute par une tête de Ramos. Claude Puel devrait confirmer Diouf dans le but et aligner une défense à trois avec Mendy, Dante, qui va être célébré par l’Allianz Riviera, et Bah.

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Léger remaniement prévu par Luis Enrique

Dans ce 3-5-2, Clauss sera aligné sur le côté droit, lui qui a tout de même distribué 6 passes décisives cette saison, et Bard à gauche. Sanson, Boudaoui et Vanhoutte sont attendus dans l’entrejeu. Enfin, Diop épaulerait Wahi en attaque. Côté parisien, on devrait observer un léger turnover. Entre l’enchaînement des matchs et la trêve internationale, les corps sont soumis à rude épreuve. Safonov sera lui confirmé dans le but au détriment de Chevalier, appelé chez les Bleus, mais en numéro 3.

Zaïre-Emery pourrait retrouver le poste de latéral droit avec Hernandez sur le côté opposé. Zabarnyi devrait faire souffler Marquinhos et engranger un peu de temps de jeu aux côtés d’un Beraldo relancé. Dans l’entrejeu, Lee ferait son retour pour évoluer avec Mayulu, buteur contre les Blues et dans une situation contractuelle délicate. Vitinha serait le troisième homme au milieu. Devant, avec la blessure de Barcola, il n’y a plus trop de doute avec les présences d’un Doué attendu, Ramos pour reposer Dembélé et Kvaratskhelia.

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