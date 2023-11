JT Foot Mercato : le Stade Rennais est en pleine crise !

C’est la crise à Rennes !

Lors de cette 12e journée de Ligue 1, le Stade Rennais a essuyé un nouveau revers contre l’Olympique Lyonnais (0-1). Les Rennais pointent à la 13e place du classement et restent sur 5 matches sans victoire avec 4 défaites et 1 match nul. Pourtant, Rennes pensait avoir eu un déclic la semaine dernière en s’imposant en Europa League en infériorité numérique contre le Panathinaïkos (3-1). Mais les hommes de Bruno Genesio sont retombés dans leur travers et ont surtout relancé l’Olympique Lyonnais qui a connu sa première victoire de la saison. Genesio espère que ses joueurs auront la possibilité de rebondir rapidement, mais l’ancien coach de l’OL pourrait être poussé vers la sortie dans les prochains jours. D’après L’Équipe, l’entraîneur français, serait bel et bien en grand danger. Le journal français précise qu’une prise de parole des dirigeants du Stade Rennais est attendue cette semaine et la trêve internationale d’une dizaine de jours servira à faire le point avec toutes les parties concernées dans cette situation houleuse en Bretagne. Ce qui est pointé à Rennes, c’est notamment le mercato réalisé cet été. Pour les observateurs, le pari de la jeunesse se retourne contre le club. Les défaillances observées cette saison viennent du choix de la direction de privilégier les jeunes. L’effectif rennais construit cet été par Florian Maurice paraît totalement déséquilibré. Avec l’apport de nombreux jeunes et le recrutement pour près de 35 M€ de deux stars de Ligue 1 (Enzo Le Fée et Ludovic Blas) au rendement plus que décevant, Rennes ne montre rien collectivement. Et le temps presse désormais !

La suite après cette publicité

Le Real Madrid a tranché pour l’après-Ancelotti

Le Real Madrid a déjà ciblé le remplaçant de Carlo Ancelotti sur le banc. L’Italien est en fin de contrat à la fin de la saison. On le sait, Xabi Alonso plaît énormément en interne. Mais pour attirer le coach du Bayer Leverkusen, le club madrilène va devoir mettre la main à la poche. Selon le journal Süddeutsche Zeitung, Xabi Alonso a ainsi une clause libératoire lui permettant de filer au Real Madrid pendant la durée de son contrat à Leverkusen. Cette clause est comprise entre 15 et 18 millions d’euros, et avait été imposée par l’Espagnol lors de la signature de son nouveau contrat l’été dernier. Florentino Pérez sait ce qu’il lui reste à faire pour signer l’ancien milieu de terrain madrilène.

À lire

Mercato Rennes : le pari de la jeunesse sévèrement remis en question

L’officiel du jour

Enfin, c’est officiel, Cesc Fabregas va connaître sa première expérience en tant qu’entraîneur. Il a été nommé en tant que nouveau coach de Côme 1907. L’Espagnol va se tester en tant qu’intérimaire et aura la lourde tâche de permettre au club, actuellement 6e de Serie B, de jouer la montée !