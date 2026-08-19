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L’AS Roma s’offre Rodrigo Mora

Par Matthieu Margueritte
1 min.

L’AS Roma tient enfin son ailier tant désiré. Après avoir longtemps rêvé de Mason Greenwood, et en attendant l’éventuelle arrivée de Malick Fofana, les Giallorossi viennent d’annoncer l’arrivée du jeune talent portugais du FC Porto, Rodrigo Mora (19 ans). Les Dragões ont confirmé l’opération, précisant toutefois qu’ils conservaient la moitié des droits économiques du joueur.

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« Le FC Porto est parvenu à un accord avec l’AS Roma concernant la cession définitive des droits d’inscription sportive et de 50 % des droits économiques de Rodrigo Mora, pour un montant total de 27 millions d’euros, correspondant à une rémunération fixe garantie de 25 millions d’euros, majorée d’une rémunération variable maximale de 2 millions d’euros, subordonnée au respect de certaines conditions sportives », indique le club portugais dans son communiqué.

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