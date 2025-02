FC Barcelone : Hansi Flick est la cible de vives critiques

Pour beaucoup, ce choc entre le FC Barcelone et l’Atlético de Madrid en demi-finale aller de Coupe du Roi était le meilleur match de la saison. En Espagne du moins. Une rencontre avec des buts, du spectacle, des stars au rendez-vous et des retournements de situation en pagaille. S’il y a des hommes qui sortent grandis de ce match, à l’image de Pedri, Lamine Yamal, Julian Alvarez ou Alexander Sorloth, d’autres sont un peu plus critiqués au lendemain de cette somptueuse affiche. Parmi eux, on retrouve Ferran Torres, mais aussi son entraîneur, Hansi Flick.

Effectivement, pour beaucoup, c’est à cause des choix du tacticien allemand que le Barça a perdu son avance de deux buts en fin de match. La sortie de Pedri à la 84e minute a clairement déboussolé l’équipe, qui a perdu en contrôle et en maîtrise. De façon générale, sur la deuxième période, Diego Simeone a mieux analysé la rencontre et s’est mieux adapté au déroulement de la rencontre que son homologue allemand, avec des entrées en jeu comme celles de Samuel Lino, Angel Correa et Alexander Sorloth qui ont été décisives pour que l’Atlético reparte de Barcelone avec un match nul dans la poche.

Une équipe trop offensive ?

Son pari fort pour Wojciech Szczęsny, encore assez moyen hier sur les buts colchoneros, commence aussi à faire grincer des dents en Catalogne. Sans pour autant être exceptionnel, Iñaki Peña transmettait plus de garanties et de sécurité jusqu’à sa mise au placard début janvier. Mais au delà des choix de joueurs, c’est l’attitude parfois trop offensive de son équipe qui est aujourd’hui critiquée. Notamment sur les fins de rencontre. Le quotidien AS révèle ainsi que cette saison, le Barça a encaissé 30% de ses buts dans le dernier quart d’heure. La faute à un plan de jeu peut-être trop offensif à un moment où les joueurs sont plus fatigués, et donc plus susceptibles de commettre des erreurs.

« Un Barça qui peut passer d’être invincible à vulnérable en l’espace d’un soupir », titre par exemple Relevo, qui met bien en avant les deux visages d’un Barça très conquérant avec le ballon, mais un peu trop fragile avec cette ligne défensive si haute. Un pari non-négociable pour Hansi Flick, mais qui oblige ses hommes à être impeccables dans les derniers instants des matchs. « Si le Barça veut gagner des titres, il doit arrêter d’être le Barça », résume Relevo dans un autre article, expliquant que Flick ferait bien de resserrer un peu les lignes par moments si le Barça veut aller le plus loin possible cette saison. Les prochaines semaines nous diront si Flick a raison ou s’il a tort…