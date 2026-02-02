L’OM prête Ulisses Garcia à Sassuolo

Apparu à seulement 4 reprises cette saison en Ligue 1, Ulisses Garcia va finir la saison en Italie. L’OM a officialisé son départ à Sassuolo où il sera prêté pour cette deuxième moitié de championnat. Une option d’achat d’environ 3 millions d’euros a été incluse dans le deal.

«Le latéral gauche est prêté avec option d’achat jusqu’à la fin de la saison à Sassuolo. Bonne chance Ulisses Garcia», indique le communiqué de l’OM.