Serie A
L’OM prête Ulisses Garcia à Sassuolo
1 min.
Apparu à seulement 4 reprises cette saison en Ligue 1, Ulisses Garcia va finir la saison en Italie. L’OM a officialisé son départ à Sassuolo où il sera prêté pour cette deuxième moitié de championnat. Une option d’achat d’environ 3 millions d’euros a été incluse dans le deal.
La suite après cette publicité
Olympique de Marseille @OM_Officiel – 18:45
𝗕𝗼𝗻𝗻𝗲 𝗰𝗵𝗮𝗻𝗰𝗲 𝗨𝗹𝗶𝘀𝘀𝗲𝘀 𝗚𝗮𝗿𝗰𝗶𝗮 🙌Voir sur X
Le latéral gauche🇨🇭est prêté avec option d’achat jusqu'à la fin de la saison à Sassuolo.
Le latéral gauche🇨🇭est prêté avec option d’achat jusqu'à la fin de la saison à Sassuolo.
«Le latéral gauche est prêté avec option d’achat jusqu’à la fin de la saison à Sassuolo. Bonne chance Ulisses Garcia», indique le communiqué de l’OM.
En savoir plus sur
La suite après cette publicité
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer