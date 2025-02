Jamie Carragher calme le jeu après une polémique avec Pep Guardiola

L’absence d’Erling Haaland a-t-elle été préjudiciable à Manchester City lors de sa défaite au Bernabéu cette semaine ? Difficile de le savoir. Alors que le Norvégien était officiellement victime d’une blessure au genou, Pep Guardiola avait tout de même décidé de placer l’avant-centre sur son banc de touche au coup d’envoi. Et Jamie Carragher, consultant sur CBS Sports, avait laissé entendre que sa mise à l’écart était liée à la présence d’Antonio Rüdiger en défense centrale, qui avait totalement maîtrisé le Mancunien lors de la dernière double confrontation entre le Real Madrid et les Skyblues.

En conférence de presse, Pep Guardiola avait été interrogé au sujet des propos de Carragher, et le Catalan n’avait pas du tout apprécié, prenant la défense de son joueur. Face au mécontentement du technicien des Citizens, l’ancien joueur de Liverpool a décidé de désamorcer la polémique via un message sur X, tout en s’en prenant au confrère qui avait questionné Guardiola : « C’était une blague pour taquiner Micah Richards, car c’est l’esprit de notre émission sur CBS. Et tu le sais bien, @MullockSMirror, mais tu as juste pensé : « Allons-y pour un gros titre dans mon article ! » Typique des journaux du dimanche !!! » Reste à savoir si le journaliste visé répondra à son tour.