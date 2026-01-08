Le Real Madrid vise un gardien suédois

Jeune gardien suédois de 19 ans, Simon Eriksson a connu une année 2025 assez riche. Parti définitivement de son club du FC Stockholm en novembre 2024, il était attendu pour être réserviste et apprendre du côté d’Elfsborg mais a finalement déjoué les pronostics. Devenu titulaire au fil de la saison, l’international U21 aura ainsi disputé 22 rencontres toutes compétitions confondues.

Des prestations intéressantes qui ont ainsi éveillé les intérêts d’autres clubs. D’après Fotbollskanalen, le joueur dispose d’un intérêt du Real Madrid. «C’était un peu surprenant, mais en même temps, c’est amusant. C’est le plus grand club du monde, il ne peut donc pas avoir une meilleure réputation. C’était amusant à lire. Il y a un fond de vérité. Mais ce n’est pas comme si Florentino Pérez m’avait appelé pour me dire : "Allez viens !" C’est agréable, mais c’est encore loin d’être fait», a-t-il déclaré.