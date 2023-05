PSG : Arturo Vidal vole au secours de Lionel Messi

Coéquipier de Lionel Messi au Barça entre 2018 et 2020, Arturo Vidal a noué une relation forte avec l’Argentin. Aujourd’hui à Flamengo, l’international chilien observe de loin l’actualité brûlante de la Pulga dans la capitale française. S’il n’a pas évoqué la sanction infligée par le PSG à Messi après son voyage polémique en Arabie Saoudite lundi, le milieu de terrain de 35 ans a pointé du doigt les insultes des supporters parisiens à son encontre, qu’il trouve injustifiées.

«C’est une folie. La vérité, c’est que ces gens sont de plus en plus fous. Ils ne peuvent pas insulter le meilleur du monde… C’est vrai qu’ils n’ont pas gagné la Ligue des Champions, mais en championnat, ils ont été les meilleurs, a déclaré le Chilien au micro d’ESPN. En plus, c’est un champion du monde. Il a participé à presque tous les matchs, il ne s’est jamais blessé. Leo a marqué la majeure partie des buts avec Mbappé, pareil pour les passes décisives. C’est dingue qu’ils puissent s’attaquer au meilleur joueur, mais c’est le football et c’est le monde.»

