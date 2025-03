Real Madrid : les salaires des stars fissurent le vestiaire

Cette saison, les journalistes couvrant l’actualité du Real Madrid ne savent plus où donner de la tête. Durant une bonne partie de la première moitié de la saison 2024-25, Kylian Mbappé (26 ans) a occupé les pages des médias espagnols. Ses premiers pas mitigés, voire compliqués au sein de la capitale ibérique ont fait couler de l’encre. Mais à présent, tout est plus ou moins rentré dans l’ordre. Par la suite, c’est Vinicius Jr qui a pris le relai. Outre son échec lors du Ballon d’Or 2024, le Brésilien a fait parler de lui pour diverses polémiques mais aussi et surtout pour son avenir incertain. En effet, l’Arabie saoudite le drague avec insistance depuis près d’un an.

La suite après cette publicité

Et les pensionnaires de Saudi Pro League ont passé la deuxième cet hiver en lui offrant un contrat de 5 ans à 1 milliard d’euros. De quoi le faire réfléchir. Mais après quelques hésitations, l’international brésilien a fait savoir publiquement qu’il souhaite poursuivre l’aventure avec les Merengues. AS précise d’ailleurs ce mardi que le footballeur de 24 ans et ses agents se sont récemment entretenus avec les dirigeants madrilènes afin d’évoquer une prolongation de contrat. Tous veulent avancer main dans la main au-delà du 30 juin 2027, date de la fin du bail de Vini Jr. La publication espagnole a ajouté qu’il a transmis à son club la somme qu’il souhaite percevoir chez les Merengues en cas de prolongation.

Moins payé que KM9 et Vini Jr, Bellingham veut un plus gros salaire

Actuellement, il reçoit 15 M€ nets par an. C’est le même salaire que Kylian Mbappé, qui a reçu une prime à la signature à son arrivée libre en provenance du PSG. Ce qui a permis au Real Madrid de gonfler ses émoluments. D’autant que le Français a aussi la main sur une partie de ses droits à l’image. Vini Jr et KM9 dominent donc le classement des joueurs les mieux payés du club pour le moment. Si le Brésilien prolonge, cela devrait donc évoluer. Tout cela pose aussi un casse-tête aux Merengues vis-à-vis de Jude Bellingham. Troisième Galactique de cette formation selon AS, même s’il ne faut pas oublier l’indispensable Rodrygo, l’Anglais touche actuellement entre 8 et 10 M€ nets par saison. Ce qui est beaucoup moins que ses deux partenaires.

La suite après cette publicité

Sachant cela, les agents de l’international anglais ont contacté le mois dernier la direction madrilène afin de tâter le terrain concernant une prolongation, assure AS. La publication espagnole ajoute que Bellingham veut obtenir une revalorisation salariale, lui qui estime que ses performances et ce qu’il apporte au club justifient une telle demande. Au sein du vestiaire, tout le monde est d’accord avec cette initiative. De son côté, le Real Madrid, qui discute avec son entourage, réfléchit à trouver la meilleure solution pour ne pas franchir les limites qu’ils ont en ce qui concerne la grille salariale. Un souci de plus pour le Real Madrid, qui va accueillir ce soir l’Atlético de Madrid lors du 1/8e de finale aller de l’UEFA Champions League. Un derby qui se jouera sans l’Anglais de 21 ans, suspendu.