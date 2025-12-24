OM : une porte de sortie s’ouvre pour Neal Maupay

Lorsque Neal Maupay a débarqué à l’Olympique de Marseille durant l’été 2024, les observateurs se félicitaient de l’arrivée d’un joueur de caractère sortant d’une saison honorable à 8 buts en Premier League. Un an après une saison 2024/2025 moyenne sous les couleurs phocéennes (4 buts, 4 passes décisives en 26 matches), changement de décor. Sous contrat jusqu’en 2028, l’ancien Toffee ne joue presque plus. Avec deux petites apparitions au compteur, pour un temps de jeu total de 64 minutes, Maupay est devenu un indésirable.

L’ancien Niçois a été écarté de la liste des joueurs qualifiés pour la Ligue des Champions et n’a figuré dans le groupe olympien qu’à trois reprises en Ligue 1. Le 7 novembre dernier, Roberto De Zerbi annonçait toutefois la réintégration de son joueur. «Pourquoi réintégrer Maupay ? Je le vois mieux physiquement. Il est plus positif, on verra après l’entraînement. Je ne sais pas qui jouera et comment on jouera.». Une réintégration qui n’a pas été suivie d’effets marquants. Présent dans le groupe lors des deux matches de L1 qui ont suivi cette annonce, Maupay n’était plus dans l’équipe qui a disputé les trois derniers matches de championnat de l’année.

Un rebond en Italie ?

Et dernièrement, Pablo Longoria a clairement fait comprendre qu’il allait chercher à réaliser des économies en se débarrassant de certains indésirables. «Quand tu commences la saison, tu as un objectif économique. Lors du mercato d’été, tu as voyagé plus haut que prévu avec des circonstances imprévues. Le mercato de janvier doit permettre de maintenir le niveau de compétitivité de l’équipe, et chercher à alléger les finances du club.» Ce mercredi, la Gazzetta dello Sport nous apprend qu’un club est prêt à récupérer Neal Maupay.

Il s’agit de Pise, avant-dernier du classement de Serie A. Avec cinq points de retard sur le premier non relégable, le club toscan n’offre pas le challenge sportif le plus excitant au Français, mais il va tenter sa chance, sans doute avec une demande de prêt. De quoi faire économiser à l’OM une partie des 250 000€ mensuels perçus par le joueur ? Encore faut-il réussir à convaincre l’intéressé de franchir les Alpes, d’autant que nous vous révélions que l’attaquant de 29 se sent bien à Marseille malgré sa situation.