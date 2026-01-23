Mercato : un départ inattendu se profile à Liverpool

Et si un autre historique de Liverpool faisait sa valise dès cet hiver ? Après Firmino, Mané, Henderson, ou encore Alexander-Arnold, c’est au tour d’Andy Robertson d’arriver à la fin de l’aventure. En fin de contrat en juin, le latéral gauche de 31 ans risque de ne pas prolonger, d’autant qu’il est devenu la doublure de Milos Kerkez, recruté cet été en provenance de Bournemouth pour 45 M€. L’Écossais pourrait même s’en aller d’ici la fin du mercato de janvier.

D’après The Athletic, Tottenham envisageait de lui faire une proposition en vue de la saison prochaine, et le recruter libre, mais la blessure de Destiny Udogie oblige le club londonien à revoir ses plans. Des pourparlers ont démarré avec les Scousers. Ils sont plutôt positifs, et ce malgré l’arrivée officialisée hier du jeune Souza, Brésilien de 19 ans recruté pour 15 M€ en provenance de Santos, qui évolue au poste de latéral gauche.

Robertson a déjà dit oui

Il faut croire que ce dernier est considéré comme un joueur d’avenir et non pas de présent, comme peu l’être Robertson. Le capitaine écossais n’a peut-être plus les jambes de ses grandes années mais reste un élément fiable, doté d’une grande expérience et dispose d’un leadership capable de porter l’effectif des Spurs. Malgré son statut de remplaçant (13 matchs de Premier League, pour 5 titularisations seulement), il fait encore partie des cadres du vestiaire de Liverpool.

Le natif de Glasgow a même déjà donné son feu vert pour rejoindre Londres. L’affaire semble en bonne voie et marquerait la fin d’une histoire couronnée de gloire. Arrivé en provenance de Hull City en 2017 contre 9 M€, le gaucher est une véritable légende des Reds (363 matchs disputés) et un symbole de l’ère Jürgen Klopp (9 trophées remportés dont la C1 et deux Premier League). Et pas de problème de doublure pour son club, qui envisage de rappeler Kostas Tsimikas de son prêt à la Roma.