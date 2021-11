La terrible statistique de l'OM en Coupe d'Europe

Dans un Nef Stadyum en ébullition, l'Olympique de Marseille a sombré, ce jeudi, contre Galatasaray (2-4) lors de la cinquième journée des phases de poules de Ligue Europa. Une défaite lourde de conséquences pour les Olympiens, d'ores et déjà éliminés de cette compétition et qui devront se battre face au Lokomotiv Moscou pour décrocher une place en Ligue Europa Conférence.

Un bilan européen peu flatteur pour les hommes de Jorge Sampaoli qui plus est après les qualifications assurées du PSG et de l'OL alors que le LOSC est bien positionné pour accéder aux phases finales de Ligue des Champions. Symbole de cette fragilité marseillaise sur la scène européenne, une statistique peut alors être évoquée et elle est, malheureusement, sans appel. Ainsi, l’OM n’a remporté qu’un seul de ses 19 derniers matchs disputés en Coupe d’Europe (6 nuls, 12 défaites) et est le seul club français à n'avoir gagné aucun match européen cette saison...